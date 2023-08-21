"Sümela Kültür Yolu Festivali" konserlerle devam etti

TRABZON (AA) - Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Rubato grubu ve şarkıcı Mehmet Erdem, Trabzon'da sevenleriyle bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Sümela Kültür Yolu Festivali" kapsamında, piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda organize edilen resitalde eserlerini çaldı.

Dinleyiciler, piyano resitalinin ardından Uğurlu'yu uzun süre alkışladı.

Trabzon Fuar Merkezi'nde ise Rubato grubu sahne aldı.

Grubun solisti Özer Arkun, konserde kendilerini yalnız bırakmayan seyircilere teşekkür ederek, muhteşem göründüklerini söyledi.

Güzel organizasyon için Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine de teşekkür eden Arkun, dinleyicilerden şarkılara eşlik etmelerini istedi.

Grup üyeleri Özer Arkun çello, Göksun Çavdar klarnet, Eralp Görgün ise bas gitar eşliğinde sevilen şarkıları seslendirdi.

Aynı alandaki ikinci konserde ise şarkıcı Mehmet Erdem sevenleriyle buluştu.

Konsere, Barış Manço'nun "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa" şarkısıyla başlayan Erdem, "Hoş geldiniz. Biz Trabzon'u çok severiz. Sümela Kültür Yolu Festivali'ni düzenleyen, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız." dedi.

Mehmet Erdem, sevilen şarkıları coşkulu kalabalık eşliğinde söyledi.

19 Ağustos'ta başlayan festival; konser, film gösterimleri, tiyatro ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 27 Ağustos'a kadar devam edecek.