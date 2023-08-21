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        Trabzon'da 120 kişi çeşitli meslek gruplarından eğitim alacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 13:28
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        Trabzon'da 120 kişi çeşitli meslek gruplarından eğitim alacak
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        TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, çeşitli meslek gruplarından eğitim alacak 120 kişiye günlük 10 avro harcırah verileceğini bildirdi.

        Çelebi yaptığı yazılı açıklamada, TTSO'nun koordinatör ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın ortağı olduğu NEET PRO kapsamındaki "Let's NEET Up!" adlı projenin faaliyetlerine başladıklarını belirtti.

        Projeyle mesleki eğitim, iş başı eğitim ve bireysel eylem planlarıyla Trabzon'da yüksek iş potansiyeline sahip konaklama, seyahat, pazarlama, perakende, muhasebe ve finans alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü için eğitimde ve istihdamda bulunan gençlere yetkinlik kazandırmayı amaçladıklarını aktaran Çelebi, proje kapsamında 15-29 yaş arası en az yüzde 50'si kadınlardan oluşan, istihdamda ve eğitimde olmayan 120 gence yönelik ön büro elemanı, kat hizmetleri görevlisi, satış elemanı, ön muhasebe ve dış ticaret uzmanlığı alanlarında ücretsiz mesleki eğitimlerin verileceğini ifade etti.

        Çelebi, eğitimleri ve sınavları başarıyla tamamlayanlara Mesleki Yeterlilik Belgesi verileceğini ifade ederek, ayrıca 120 gencin katılacakları her eğitim günü için 10 avro harcırah alacağını belirtti.

        Başvurular ağustos ve eylül ayında tamamlanacağına işaret eden Çelebi, şunları kaydetti:

        "Ekim ayından itibaren 120 gencin eğitim sürecine başlanacak. Eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerimizin başvurularını bekliyoruz. Başvuracaklar TTSO'da Proje Koordinasyon Ofisi'ne veya 0462 326 70 80 - 258 numaralı telefondan iletişime geçebilirler. Proje, önümüzdeki turizm sezonuna hazırlık niteliğinde olacaktır. Turizm kenti olan Trabzon'da kalifiye eleman ihtiyacı her geçen gün artıyor. Nitelikli turizm nitelikli elemanla olur. Eğitim vereceğimiz mesleklerin büyük bölümü turizm sektöründe görev alabilecek gençlerimizin yetiştirilmesine olanak sağlayacak."

        Çelebi, proje kapsamındaki tüm adayların eğitimlere başlamadan önce İŞKUR'a kayıt edileceğini belirterek, "Eğitimlerini tamamlayarak Mesleki Yeterlilik Belgesini alan adaylar, İŞKUR'un bir aylık Bireysel Eylem Planı (BEP) sürecine dahil edilecektir. Bu aşamada, Trabzon İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları NEET adaylarına özel bir plan geliştirecek ve adayların iş arama süreçlerine sistematik bir şekilde destek olacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

        Her aday için gerektiği takdirde toplam dört kez gerçekleştirilecek Bireysel Eylem Planı sürecinde, NEET adayları İş Arama Ödeneği olarak katıldıkları her BEP için 50 avro ödenek alacağını da belirten Çelebi, "Proje kapsamında şehir dışında iş bulan ve işe resmi olarak başlayarak belgeleyen 6 kişiye bir defaya mahsus olmak üzere taşınma masraflarına katkıda bulunmak üzere 200 avro taşınma yardımı ödenecektir." ifadelerini kullandı.

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