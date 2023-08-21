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        Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 3 sürücüye toplam 12 bin 192 lira ceza

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 13:33
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        Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 3 sürücüye toplam 12 bin 192 lira ceza
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        TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, gürültülü egzoz kullanan 3 sürücüye toplam 12 bin 192 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, gürültülü egzoz kullanan 3 sürücüye toplam 12 bin 192 lira ceza kesti.

        Sürücülerin ceza puanları düşürülürken araçlar trafikten men edildi.

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