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        Trabzon'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 17:01
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        Trabzon'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı
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        TRABZON (AA) - Trabzon'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıs Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme" suçundan 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.A, "kullanmak için uyuşturucu ya da uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan hakkında 1 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N.E. ile "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, silahla tehdit, ruhsatsız silahla ateş etme, hakaret" suçlarından hakkında toplam 1 yıl 19 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.V. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 hükümlü cezaevine gönderildi.

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