TRABZON (AA) - Trabzon'da veteriner hekimler şiddete tepki amacıyla bir araya geldi.

Trabzon Bölgesi Veterinerler Odası Başkanı Erol Sayan, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve 81 ili temsil eden 56 Veteriner Hekim Odasının yöneticileri ve üyeleriyle eş zamanlı basın açıklaması yaptıklarını söyledi.

Veteriner hekimlerin önemine değinen Sayan, "Veteriner hekimleri kendi çıkarları önünde risk görenler, geçmişte de bugün de şiddete başvurmaktalar, mesleğimizi değersizleştirmeye çalışmaktadırlar. Bu yaşananlar yeni değil, geçmişten başlayan, bugün artık dayanılmaz hale gelen bir süreçtir." dedi.

Sayan, meslektaşlarının çeşitli sebeplerden dolayı şiddete maruz kalarak yaşamını yitirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşanan bu şiddet, biz veteriner hekimleri artık yeter dedirtecek noktaya getirmiş, birçok meslektaşımız ya mesleğini bırakmış başka işlere yönelmiş ya da yurt dışına gitmeye başlamıştır. Öncelikle kamuoyuna sesleniyoruz, unutmayınız, salgınlar, antibiyotik direnci, hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonotik hastalıklar, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim önümüzdeki yıllarda karşı karşıya kalacağımız en büyük sorunlardır. Veteriner hekimler tüm bu sorunların çözümü için zorlu bir akademik eğitim almış, çok farklı stratejik alanlarda görev yapan ve bu görevleri nedeniyle aynı zamanda halk sağlığının da garantisi olan bir mesleğin mensuplarıdır. Bu nedenle veteriner hekime uygulanan şiddet aynı zamanda toplumun sağlık hakkına uygulanan bir şiddettir."

Yaptıkları hizmetlerle kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimlerin "Sağlıkta Şiddet Yasası" kapsamına alınmasını talep eden Sayan, "Şiddeti oluşturan unsurlar ortadan kaldırılmalı, şiddet tavizsiz cezalandırılmalı, kanunlar ve bilimsel gerçekler önünde sağlık çalışanı olan veteriner hekimlere hakları iade edilmelidir." ifadelerini kullandı.