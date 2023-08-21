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        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 21:06
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        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
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        TRABZON (AA) - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, fitness kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

        Antrenmanın son bölümünde, ligin 2. haftasında Galatasaray ile oynadığı karşılaşmada forma giyen Trabzonsporlu oyuncular yenileme, diğerleri ise tamamlama çalışması yaptı.

        Öte yandan ligin ilk haftasında Bitexen Antalyaspor maçında sakatlanan Edin Visca da takımla birlikte antrenmana çıktı.

        Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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