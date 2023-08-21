"Sümela Kültür Yolu Festivali" konserle devam etti

TRABZON (AA) - Şarkıcılar Metin Özülkü, Ömür Gedik, Hande Ünsal, Gökhan Tepe, Ferda Anıl Yarkın ve Güliz Ayla Trabzon'da sevenleriyle bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Sümela Kültür Yolu Festivali" kapsamında, Trabzon Fuar Merkezi'ne gelen şarkıcılar, "100 Yılın Marşları"ndan oluşan şarkıları seslendirdi.

Gençlik Marşı, 19 Mayıs Marşı, Öğretmen Marşı, İleri Marşı, Akdeniz Marşı ve 23 Nisan Marşı modern bir anlayışla yeniden yorumlanırken, dans ekipleri de şarkıcılara eşlik etti.

Metin Özülkü, Sümela Kültür Yolu Festivali'ni düzenleyen ve emeği geçenlere teşekkür ederek, Trabzon'da olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, şarkıcılara sevgi gösterisinde bulundu.