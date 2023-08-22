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        Trabzon'da otomobil park halindeki tıra çarptı 2 kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 10:21
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        Trabzon'da otomobil park halindeki tıra çarptı 2 kişi öldü
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        TRABZON (AA) - Trabzon'un Of ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Seyfettin K. (61) yönetimindeki 34 KC 7853 plakalı otomobil, İlçenin Soğukpınar Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki Gürcistan plakalı tıra çarptı.

        Otomobilde sıkışan sürücü ve beraberindeki Elmas E'nin (68), yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenazeler, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulundukları yerden çıkartılarak Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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