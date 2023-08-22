Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Vaivars'tan TTSO'ya ziyaret

TRABZON (AA) - Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Vaivars, dün gerçekleştirdiği ziyarette, TTSO Başkanı Erkut Çelebi ile işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Letonya'da eylülde gıda, kasımda ise yazılımla ilgili fuarlar düzenleneceğini belirten Vaivars, Türk firmalarını fuarlarda görmek istediklerini kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelebi, Letonya ile sağlık turizmi, somon yetiştiriciliği, yazılım ve fuar konularında ortak çalışmalar yapmak istediklerini vurguladı.

Sağlık turizmiyle ilgili Gürcistan ve Azerbaycan pazarında önemli çalışmalar yaptıklarını, Avrupa ile de ortak çalışma yapmak istediklerinin altını çizen Çelebi, "Altyapımız var. 2-3 aylık yoğun turizm sezonu dışında, uygun fiyatlarla konaklama ve sağlık turizmi imkanı sağlayabiliriz. Kış mevsimi Trabzon'da ılıman geçiyor. Yazları da Letonya'ya bir turizm hareketi yaratabiliriz. Acenteleri karşılıklı olarak ağırlayalım ve bir çalışma gerçekleştirilsin. Örnek tur paketleri ortaya çıkarılsın." ifadesini kullandı.

Çelebi, ayrıca somon yetiştiriciliği konusunda da iş birliği yapmak istediklerine işaret ederek, "Letonya yazılımda da iyi bir noktada. Bu anlamda da ortak çalışmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nevzat Özer ve Büyükelçilik yetkilileri de yer aldı.