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        "Carmen" balesi Trabzon'da sahnelendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 11:30 Güncelleme: 22.08.2023 - 11:30
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        "Carmen" balesi Trabzon'da sahnelendi
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        TRABZON (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Sümela Kültür Yolu Festivali" kapsamında "Carmen" balesini Trabzon'da sanatseverlerin izlenimine sundu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalde, İspanya'nın Sevilla kentindeki bir tütün fabrikasında çalışan asi güzel Carmen'in Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı gelgitli ve kural tanımaz aşk ilişkisini anlatan bale eseri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde sahnelendi.

        Fransız yazar Prosper Merimee'nin "Carmen" isimli romanından uyarlanan ve dünyanın en ünlü operalarından biri olan "Carmen"i yaratan Georges Bizet'in muhteşem müziği klasik bale ve flamenko ile harmanlayarak yepyeni bir anlam kazandırdığı bale eseri, izleyicilerin beğenisini kazandı.

        Müzik düzenlemesi Tulio Gagliardo Varas'a ait eserde başkemancı Didem Tepe olurken, Varas ve Kıvanç Tepe orkestrayı dönüşümlü yönetti.

        Dekor tasarımı Tayfun Çebi'ye, kostüm tasarımı Gülay Korkut'a ait iki perdelik eserin ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz üstlendi.

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