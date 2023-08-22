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        "Sümela Kültür Yolu Festivali" etkinliklerle devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 22:41 Güncelleme: 22.08.2023 - 22:54
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        "Sümela Kültür Yolu Festivali" etkinliklerle devam ediyor
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        TRABZON (AA) - Sümela Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde belgesel yapımcısı ve fotoğrafçı Coşkun Aral, fotoğraf meraklılarıyla bir araya geldi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Sümela Kültür Yolu Festivali" kapsamında, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide konuşan Aral, mesleki tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

        Dünyadaki birçok savaşa, Lübnan başta olmak üzere Filipinler, Afganistan gibi birçok savaşa gittiğini anlatan Aral, "Dünyada yaşamadığım, gidemediğim tek yer Çeçenistan oldu, bir de Ukrayna Savaşı'na gidemedim, dizlerim sorunlu olduğu için. Savaşlarda en büyük tehlike sizin yüzünüzden başka insanların keskin nişancılara kurban olması o yüzden gidemedim. Suriye iç savaşının ilk aylarında birkaç kez gittim. Savaşın bu hale geleceğini 2013'te yapmış olduğum analizlerde anlattım." ifadelerini kullandı.

        Söyleşinin ardından, Sümela Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen fotomaraton yarışmasının ödül töreni düzenlendi.

        Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, Aral tarafından verildi.

        Sümela Kültür Yolu Festivali, Ganita Park Alanı'nda, Akçaabat Belediyesi folklor ekibi tarafından düzenlenen "Geleneksel Damat Tıraşı" ve "Horon" şenliğiyle devam etti.

        Horon ekibi eşliğinde sahneye getirilen damat, önce balta ve satırla tıraş edilmeye çalışıldı. Balta ve satırdan sonra usturanın da kesmediğini söyleyen berber, damadın yakınlarından bahşiş aldıktan sonra tıraşı gerçekleştirdi.

        Tıraşın ardından temsili düzenlenen takı töreninde sahneye çıkan izleyiciler damada para taktı.

        Etkinlikler kapsamında ayrıca, Trabzon Fuar Merkezi'nde Motive konser verdi.

        Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde şarkıcının hayranları şarkılara eşlik ederek sevgi gösterisinde bulundu.

        19 Ağustos'ta başlayan festival; konser, film gösterimleri, tiyatro ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 27 Ağustos'a kadar devam edecek.

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