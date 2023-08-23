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        Prof. Dr. Hatipoğlu, Sümela Kültür Yolu Festivali'nde söyleşi düzenledi

        İlahiyatçı-yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Sümela Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde "Dosta Doğru" söyleşi programı ile Trabzonlularla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 00:33 Güncelleme: 23.08.2023 - 01:13
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        Prof. Dr. Hatipoğlu, Sümela Kültür Yolu Festivali'nde söyleşi düzenledi
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        TRABZON (AA) - İlahiyatçı-yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Sümela Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde "Dosta Doğru" söyleşi programı ile Trabzonlularla bir araya geldi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında, Ayasofya Camisi dış avlusundaki platformda konuşan Hatipoğlu, bakanlık tarafından organize edilen programda olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde rahatsızlandığını belirterek, "Ambulansla gittiğim hastanede ne hanımımın ne de çocuklarımın ismi aklıma gelmedi, sadece 'Muhammed' ismi geldi. Sizlerin de hayatında ve gönlünüzde hep Allah ve Muhammed olsun. Allah hepinize tüm hastalarımıza şifalar versin. Tedavimin ardından sizlerle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.

        Yaşamı boyunca hayatını dini anlatmaya ve yaşamaya adadığını dile getiren Hatipoğlu, "Bütün tarih boyunca insanlara rol model olan Peygamber Efendimizin arkasından gittim. Allah bizi onun yolundan ayırmasın çünkü bir millet dinini, imanını, tarihini ve şuurunu yitirdiği zaman hiçbir şeyi kalmaz. Biz tarih boyunca Müslüman Türk milleti olarak buna hiç müsaade etmedik, elimizden geldiği kadarınca doğrunun yanında olduk." dedi.

        Hatipoğlu, katılımcılara Allah'ı sevmeleri ve sevdirmeye çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulunarak, Peygamber Efendimizin hayatından örnekler verdi.

        Gençleri vücutlarına dövme yaptırmamaları konusunda uyaran Hatipoğlu, "Eğer Kur'an ve sünnet haram dememişse biz haram diyemeyiz ama Peygamber Efendimiz dövmeyi yasaklıyor ancak abdestle ilgisi yok. Gençlerin kalplerini kurcalayarak ve onları kazanmak lazım." dedi.

        Söyleşi de sanatçılar Muhammed Ahmet Fescioğlu ve Fırat Türkmen ilahiler seslendirdi.

        Türkmen ile Trabzon'un kendileri için ayrı bir yeri olduğunu belirten Fescioğlu, "Erzurumluyuz ancak 8 seneden fazla Sürmene'de kaldık. Orada hacı arkadaşlarımız var. Yabancı değiliz ancak ilk defa Trabzon'a konser için geldik. Bakanlığa programı düzenlediği için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşiye Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım ile kamu kurum müdürleri de katıldı.

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