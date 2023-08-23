Ortahisar'da yeşil alan miktarını artırmak için çalışmalar devam ediyor

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yeşil alan miktarını artırmak amacıyla çalışmalar sürüyor.

Ortahisar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 3 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde 958 metrekare üzerine kurulan çok fonksiyonlu parkta incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, dört kademeden oluşan parka ilişkin teknik bilgileri paylaştı.

Ortahisar'ı yeşil bir görünüme kavuşturmak için çalışmaları sürdürdüklerinin altını çizen Genç, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk olarak 2017 yılında hizmete açtığımız Ekopark projemizi hayata geçirdik. Çok beğenildi ve oldukça rağbet gördü. Bundan sonra da park projelerimize ağırlık vermeye başladık. İlçemizde de yoğun yapılaşmadan dolayı yeşil alan ihtiyacının had safhaya ulaştığını görüyoruz. İnsanlar artık kent yaşamının stresinden kurtulmak için doğayla iç içe olmak istiyor. Biz de bunun bilincinde olarak vatandaşlarımızın park ve yeşil alan taleplerine duyarsız kalmıyoruz."