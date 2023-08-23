Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        "Sümela Kültür Yolu Festivali" konserlerle devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 23:07 Güncelleme: 23.08.2023 - 23:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sümela Kültür Yolu Festivali" konserlerle devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON (AA) - Sümela Kültür Yolu Festivali'nin 5'inci günü konserlerle devam etti.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen "Sümela Kültür Yolu Festivali" kapsamında, Ayasofya Camisi avlusunda düzenlenen programda şair Dursun Ali Erzincanlı ve ilahi sanatçısı Murat Belet sahne aldı.

        Erzincanlı ve Belet'in şiir ve ilahiler seslendirdiği programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Etkinlikler kapsamında ayrıca, şarkıcı Fatma Turgut ise Trabzon Fuar Merkezi'nde düzenlenen konserde hayranlarıyla buluştu.

        Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde hayranları şarkıcıya eşlik ederek sevgi gösterisinde bulundu.

        Sümela Kültür Yolu Festivali, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından düzenlenen "Cahit Berkay ile Yeşilçam Film Müzikleri" etkinliğiyle devam etti.

        Etkinlikte Berkay, orkestra eşliğinde eserlerini sundu.

        19 Ağustos'ta başlayan festival; konser, film gösterimleri, tiyatro ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 27 Ağustos'a kadar sürecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Wagner liderinin uçağı düştü
        Wagner liderinin uçağı düştü
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Mücadele 4 golle devam ediyor!
        Mücadele 4 golle devam ediyor!
        BioNTech’ten kanser ilacı için tarih
        BioNTech’ten kanser ilacı için tarih
        "Hakem yüzünden 2 puandan olduk"
        "Hakem yüzünden 2 puandan olduk"
        Filenin Sultanları'ndan 4'te 4!
        Filenin Sultanları'ndan 4'te 4!
        Cumartesi hastaneye kaldıran kuduz hastası hayatını kaybetti
        Cumartesi hastaneye kaldıran kuduz hastası hayatını kaybetti
        Antalya'da "merdiven altı berber" tepkisi!
        Antalya'da "merdiven altı berber" tepkisi!
        Hindistan, Ay'a inen 4. ülke oldu
        Hindistan, Ay'a inen 4. ülke oldu
        Livakovic sözleri!
        Livakovic sözleri!
        Komutan ve askerler, hayvanlar için seferber oldu!
        Komutan ve askerler, hayvanlar için seferber oldu!
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"

        Benzer Haberler

        Trabzonspor´da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor´da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor
        Ortahisar'da yeşil alan miktarını artırmak için çalışmalar devam ediyor
        Ortahisar'da yeşil alan miktarını artırmak için çalışmalar devam ediyor
        TRÜ'de düzenlenen "Blok Tabanlı Robotik ve Kodlama" eğitimi sona erdi
        TRÜ'de düzenlenen "Blok Tabanlı Robotik ve Kodlama" eğitimi sona erdi
        Trabzon'da ana su hattı patladı
        Trabzon'da ana su hattı patladı
        Trabzonspor-Çaykur Rizespor maç biletleri satışa çıkıyor
        Trabzonspor-Çaykur Rizespor maç biletleri satışa çıkıyor
        Trabzon'da "Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri" konseri düzenlendi
        Trabzon'da "Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri" konseri düzenlendi