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        Trabzon'da göle yuvarlanan elektrikli golf aracındaki 2 turist yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 15:01 Güncelleme: 24.08.2023 - 15:15
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        Trabzon'da göle yuvarlanan elektrikli golf aracındaki 2 turist yaralandı
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        TRABZON (AA) - Trabzon'un Çaykara ilçesinde elektrikli golf aracının göle yuvarlanması sonucu 2 turist yaralandı.

        İlçeye bağlı turizm merkezi Uzungöl'de gezen Kuveyt uyruklu K.A'nın (54) kullandığı elektrikli golf aracı, kontrolden çıkarak göle yuvarlandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan K.A. ve yanındaki eşi L.A. (53), bölgeye gelen ekiplerce gölden çıkarıldı.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından önce Çaykara Devlet Hastanesi'ne, ardından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralıların tedavileri sürüyor.

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