Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi evinde ağırlayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 20:58 Güncelleme: 24.08.2023 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON (AA) - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi evinde ağırlayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ısınma ve pas çalışması gerçekleştirildi.

        Antrenmanın ikinci bölümünde ise sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.

        Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
        Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
        HSK yetki kararnamesini tamamladı
        HSK yetki kararnamesini tamamladı
        Tek gol var!
        Tek gol var!
        2 gol, 1 kırmızı kart!
        2 gol, 1 kırmızı kart!
        Ağustosun son haftası da çok sıcak!
        Ağustosun son haftası da çok sıcak!
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        Almanya ile karşı karşıyayız!
        Almanya ile karşı karşıyayız!
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Kural değişmedi yine davalık
        Kural değişmedi yine davalık
        Durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!
        Durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!

        Benzer Haberler

        OSBÜK Başkanı Kütükçü'den, TTSO'ya ziyaret
        OSBÜK Başkanı Kütükçü'den, TTSO'ya ziyaret
        KTÜ Farabi Hastanesinde 124 ülkenin vatandaşına hizmet sunuldu
        KTÜ Farabi Hastanesinde 124 ülkenin vatandaşına hizmet sunuldu
        Trabzon'da denizde hortum meydana geldi
        Trabzon'da denizde hortum meydana geldi
        Trabzon'da göle yuvarlanan elektrikli golf aracındaki 2 turist yaralandı
        Trabzon'da göle yuvarlanan elektrikli golf aracındaki 2 turist yaralandı
        Küresel ısınmadan da etkilenen fındıkta `boş´ oranı 20 yılın en yüksek sevi...
        Küresel ısınmadan da etkilenen fındıkta `boş´ oranı 20 yılın en yüksek sevi...
        Trabzonspor, Aras Kargo ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi
        Trabzonspor, Aras Kargo ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi