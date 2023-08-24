Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi evinde ağırlayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
TRABZON (AA) - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi evinde ağırlayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ısınma ve pas çalışması gerçekleştirildi.
Antrenmanın ikinci bölümünde ise sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.