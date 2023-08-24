"Sümela Kültür Yolu Festivali" konserler ve film gösterimiyle devam etti

TRABZON (AA) - Sümela Kültür Yolu Festivali, 6. gününde günü film gösterimi ve konserlerle devam etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen festival kapsamında, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezinde, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayata tutunma mücadelesinin anlatıldığı "Buğday Tanesi" filmi izleyiciyle buluştu.

Hayatının anlatıldığı filmi izleyen Bayram, AA muhabirine, filmin engellileri ve ailelerini ümide bağlayan, engelli olmayanları da empatiye yönlendiren bir film olduğunu söyledi.

Hukuk fakültesi bitirdiği halde engeli bulunduğu için hakim ve savcı olamadığını anımsatan Bayram, şunları aktardı:

"Buğday Tanesi filmi benim 48 yıllık yaşantımı anlatan ama yaşadıklarımın yüzde 1'ini beyaz perdeye yansıtan bir film. Bir yaşındayken annem tarlaya götürüyor. Tarla tutuşuyor, ağaç tutuşuyor, biz tutuşuyoruz ama şükürler olsun yüreğimiz cesur kalmış. Çocukluk yıllarımız, gençlik yıllarımız çok zor geçti. 40 gün yoğun bakımda kalmışım 41'inci gün yaşıyoruz. Gençlik yıllarımızda zorluklar yaşadık. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdim. 1997 yılında hakimlik, savcılık sınavına girdim. Engelimden dolayı elendim; hakimler, savcılar kanunu 8. maddesi uyarınca. Üzüldüm tabi bir gencin hayalleri sükut ediyordu. Kamuda görev alamayacağımı düşündüm avukatlık büromu açtım."

Bayram, milletvekili olduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm partilerin desteğiyle kanunda yapılan değişiklikle engellilerin önündeki hakim ve savcı olma engelinin ortadan kaldırıldığını ifade etti.

Etkinlikler kapsamında şarkıcı Ali Kınık, Trabzon Fuar Merkezi'nde düzenlenen konserde hayranlarıyla buluştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde hayranları şarkıcıya eşlik ederek sevgi gösterisinde bulundu.

Festival, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Alagöz Kültür Sanat tarafından düzenlenen "Destanların Dansı" dans gösterisi etkinliğiyle devam etti.

19 Ağustos'ta başlayan festival; konser, film gösterimleri, tiyatro ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 27 Ağustos'a kadar sürecek.