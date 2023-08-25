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        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 13:33 Güncelleme: 25.08.2023 - 13:33
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        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek
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        TRABZON (AA) - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

        Papara Park'ta oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        Geçen hafta Galatasaray deplasmanında 2-0 kaybeden bordo-mavili ekip, haftaya 3 puanla 10. sırada girdi.

        Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Trezeguet, Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer almayacak.

        Yeni transferlerden Rayyan Baniya ve Fountas'ın ise kadroda yer alması bekleniyor.

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