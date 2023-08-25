Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor arasında kombine bilet protokolü imzalandı

TRABZON (AA) - Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor Kadın Komisyonu arasında, belediyenin kadın çalışanlarına yönelik kombine bilet protokolü imzalandı.

Ortahisar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Trabzonspor Kadın Komisyonu Başkanı Hatice Öztürk arasında protokol imzalandı.

Genç, Trabzonspor'un kadın taraftar kitlesinin her geçen yıl arttığını belirterek, "Futbol kadınlar arasında da şehrimizde sevilmeye başlandı. Futbola ilgi duyan, maçlara bizzat giderek takip eden ciddi bir kadın kitlesi var. Belediyemizdeki kadın çalışanlarımızın sayısı da hatırı sayılır seviyeye ulaştı. Onlara futbol konusunda pozitif ayrımcılık yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Futbola yönelik farkındalıklarının geliştirilmesini hedeflediklerini aktaran Genç, "Bu sene kurulan Trabzonspor Kadın Komisyonumuzla imzaladığımız protokol sayesinde belediyemizdeki kadın çalışanlarımıza Trabzonspor kombine biletlerini temin edeceğiz. Onlar için de farklı sosyalleşme imkânı olacak. Şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Öztürk, Genç'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, amaçlarının Trabzonspor'da kadın üye ve tribünlerdeki kadın taraftar sayısını arttırmak olduğunu kaydetti.