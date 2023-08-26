Trabzon'da milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı yatırımları inceledi AK Parti Trabzon milletvekilleri Mustafa Şen ve Vehbi Koç ile Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kentteki çeşitli yatırımları inceledi.

TRABZON (AA) - AK Parti Trabzon milletvekilleri Mustafa Şen ve Vehbi Koç ile Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kentteki çeşitli yatırımları inceledi.

Milletvekili Mustafa Şen, Değirmendere Mahallesi'nde inşa edilen şehirlerarası otobüs terminaldeki incelemenin ardından gazetecilere, Trabzon'un pek çok güzelliği hak ettiğini belirterek, "Onların bir çoğu yapıldı, bir kısmı tamamlanmak üzere, bir kısmı da yapılacak. Biz bunların hepsini takip ediyoruz." dedi.

Her haftasonu Trabzon'a gelerek işleri takip etmeye çalıştıklarını anlatan Şen, "Öyle zannediyorum ki kısa zamanda sayın Başkanımız sizlere farklı açılışlar, çok daha farklı projeler de gerçekleştirecek. Sürprizlere hazır olun." diye konuştu.

Milletvekili Vehbi Koç, yatırımın şehre hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah yakın zamanda açılışını yapacağız. Çocukluğu burada geçmiş bir kardeşiniz olarak, terminalin eski halini biliyorum. Zamanı geldiğinde ihtiyaç varsa, yöneticilerin aldığı kararlarla zamanında da yapılır. Trabzon'a da bu terminal hayırlı uğurlu olacaktır." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu ise Trabzon'un turizm şehri olduğuna işaret ederek, yeni terminalin Trabzon'un önemli ihtiyacını gidereceğini söyledi.

Eski otogar binasının artık ihtiyacı karşılayamayacak hale geldiğinin altını çizen Zorluoğlu, "Bu aynı zamanda bölgenin bir dönüşümünün de işaretidir, startıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Zorluoğlu, terminal binasına şirketlerin büyük bölümünün taşındığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kiracılara teslim ettiğimiz alanların onarılması ve onların kendilerine göre dizayn edilmesi ile eylül ayının ilk haftası itibarıyla buraya taşınmaya başlayacak. Eylül ayı itibariyle burası tam anlamıyla işletmeye girmiş olacak. Önümüzdeki dönemlerde Trabzon'un simge yapılarından biri olacak otogara da kavuşmuş oluyoruz. 'Bu sene açılış senesi' demiştik. Bu sene bitmeden hepsini sırasıyla hizmete alacağız."

Heyet, Planetaryum Uzay Merkezi, Yeni Kadınlar Hali ve Meydan Katlı Otoparkında da incelemelerde bulundu.