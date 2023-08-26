Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Papara Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Benkovic, Baniya, Larsen (Dk.46 Mehmet Can Aydın), Eren Elmalı, Kourmpelis (Dk. 83 Göktan Gürpüz), Bakasetas, Enis Bardhi, Tekliç (Dk. 46 Fountas), Visca (Dk. 70 Abdülkadir Ömür), Umut Bozok (Dk. 70 Enis Destan)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Varesanovic (Dk. 60 Pinchi), Zeqiri (Dk. 89 Seyfettin Anıl Yaşar), Olawoyin, Sauer (Dk.84 Diouf), Benhur Keser
Goller: Dk. 58 Bakasetas (Penaltıdan), Dk. 83 Enis Destan (Trabzonspor), Dk. 20 Mocsi, Dk. 43 ve 66 Benhur Keser (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Larsen (Trabzonspor), Dk. 38 Mithat Pala, Dk. 90+9 Olawoyin (Çaykur Rizespor)
TRABZON (AA) - Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi.
53. dakikada Bakasetas'ın ara pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Fountas, dönerek vurdu. Kaleci Gökhan Akkan, topu uzanarak kornere çelmeyi başardı.
58. dakikada Sauer'in ceza sahsı içerisinde elle müdahalesinde kazanılan penaltı atışında, Bakasetas'ın sert şutunda top filelere gitti: 1-2
64. dakikada Sauer'in ara pasında, Olawoyin'in sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu ayakları ile uzaklaştırdı.
66. dakikada Pinchi'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Benhur Keser'in boş pozisyonda kontrol edip vuruşunda top filelere gitti: 1-3
77. dakikada Mithat Pala'nın yaklaşık 30 metre topu sürdükten sonra yerden pasında, toplu buıluşan Zeqiri, ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, uzanarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
83. dakikada Enis Bardhi'nin sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-3
Mücadele Çaykur Rizespor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.