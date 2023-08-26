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        "Sümela Kültür Yolu Festivali" etkinliklerle devam etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 23:47 Güncelleme: 26.08.2023 - 23:55
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        "Sümela Kültür Yolu Festivali" etkinliklerle devam etti
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        TRABZON (AA) - Trabzon'da, "İkilem" adlı pop müzik grubu ile "Dedublüman" rock grubu sahne aldı.

        İkilem, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Sümela Kültür Yolu Festivali" kapsamında, Trabzon Fuar Merkezi'nde sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Aynı alandaki ikinci konserde ise Dedublüman sevenleriyle buluştu. Coşkulu kalabalık, gruba şarkılarında eşlik etti.

        - "Komik Para" adlı oyun sahnelendi

        Festival çerçevesinde, Adana Devlet Tiyatrosu "Komik Para" adlı oyunu seyircilerin beğenisine sundu.

        Ray Cooney'in yazdığı, Haldun Dormen'in çevirdiği, yönetmenliğini Birkan Görgün'ün yaptığı oyunda, para dolu bir çantanın etrafında şekillenen gelecek umudu ve basit bir planın arapsaçına dönmesi konu ediliyor.

        Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde oynanan 2 perdelik oyunda, Gökhan Doğan, Burçin Börü, Murat Özben, Metin Yılmaz, Kübra Teke Serper, Osman Çiçek, Özgür Küçüköner ve Ayhan Özşahin rol aldı.

        Dekor tasarımı Emre Satı, kostüm tasarımı Selin Ölçen, ışık tasarımı İzzettin Biçer'e ait oyunun müziklerini ise Oktay Köseoğlu hazırladı.

        Sümela Kültür Yolu Festivali, yarın akşam düzenlenecek çeşitli etkinliklerle sona erecek.

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