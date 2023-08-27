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        Trabzonlu gazeteci Orhan Çavuşoğlu vefat etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 12:39 Güncelleme: 27.08.2023 - 12:39
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        Trabzonlu gazeteci Orhan Çavuşoğlu vefat etti
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        TRABZON (AA) - Trabzonlu gazeteci Orhan Çavuşoğlu, yaşamını yitirdi.

        Kentte yerel ve ulusal basın kuruluşlarında uzun yıllar görev yapan Çavuşoğlu (62), karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde vefat etti.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Trabzon basınımızın usta kalemlerinden Orhan Çavuşoğlu'nun vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, tüm basın camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerine yer verdi.

        Orhan Çavuşoğlu için yarın Trabzon Gazeteciler Cemiyeti önünde tören düzenlenecek. Gazetecinin cenazesi, ikindi vakti İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Erdoğdu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedilecek.

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