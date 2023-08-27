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        Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 14:20 Güncelleme: 27.08.2023 - 14:20
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        Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
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        TRABZON (AA) - Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında dün konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Trabzonspor, 1 Eylül Cuma günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki idmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirildi.

        Antrenmanın son bölümünde dünkü karşılaşmada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı, diğer oyuncular ise yarı alanda maç oynadı.

        Bordo-mavili takım, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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