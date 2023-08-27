Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Çaykara'da Sarıkaya Yaylası 1. Geleneksel Sıla-i Rahim Buluşması gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 17:21 Güncelleme: 27.08.2023 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykara'da Sarıkaya Yaylası 1. Geleneksel Sıla-i Rahim Buluşması gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON (AA) - Trabzon'un Çaykara ilçesinde Sarıkaya Yaylası 1. Geleneksel Sıla-i Rahim Buluşması enliği gerçekleştirildi.

        Çamlıbel Mahallesi Muhtarı Abdullah Kulaç'ın organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinliğe, Çaykara Kaymakamı Muhammet Güzel, Sakarya Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fehmi Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisinin ardından konuşan Kaymakam Güzel, Bingöl'ün Genç ilçesi kaymakamlığına atanmasından ötürü hafta içi ilçeden ayrılacağını söyledi.

        Güzel, 2 sene boyunca Çaykara insanına hakettiği hizmeti verebilmek için yoğun bir tempo içinde çalıştıklarını belirterek, bu şirin ilçeyi hiçbir zaman unutmayacağını dile getirdi.

        Muhtar Kulaç ise gurbette yaşayan Çaykaralı hemşehrilerinin sene boyunca memleket özlemi çektiğini ifade ederek, insanları çocukluk senelerinin geçtiği yayla topraklarında yeniden bir araya getirmek için bu organizasyonunu gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Çeşitli yarışmaların gerçekleştirildiği organizasyonda, yöresel sanatçılar konser verdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Trabzon'da hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler belgelerini aldı
        Trabzon'da hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler belgelerini aldı
        Osmanlı hamam kültürü Trabzon'daki Hasanpaşa Hamamı'nda tanıtılacak
        Osmanlı hamam kültürü Trabzon'daki Hasanpaşa Hamamı'nda tanıtılacak
        Trabzonspor ligdeki ilk 3 maçının 2'sini kaybetti
        Trabzonspor ligdeki ilk 3 maçının 2'sini kaybetti
        Trabzonspor´da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
        Trabzonspor´da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
        Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
        Trabzonlu gazeteci Orhan Çavuşoğlu vefat etti
        Trabzonlu gazeteci Orhan Çavuşoğlu vefat etti