Çaykara'da Sarıkaya Yaylası 1. Geleneksel Sıla-i Rahim Buluşması gerçekleştirildi

TRABZON (AA) - Trabzon'un Çaykara ilçesinde Sarıkaya Yaylası 1. Geleneksel Sıla-i Rahim Buluşması enliği gerçekleştirildi.

Çamlıbel Mahallesi Muhtarı Abdullah Kulaç'ın organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinliğe, Çaykara Kaymakamı Muhammet Güzel, Sakarya Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fehmi Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisinin ardından konuşan Kaymakam Güzel, Bingöl'ün Genç ilçesi kaymakamlığına atanmasından ötürü hafta içi ilçeden ayrılacağını söyledi.

Güzel, 2 sene boyunca Çaykara insanına hakettiği hizmeti verebilmek için yoğun bir tempo içinde çalıştıklarını belirterek, bu şirin ilçeyi hiçbir zaman unutmayacağını dile getirdi.

Muhtar Kulaç ise gurbette yaşayan Çaykaralı hemşehrilerinin sene boyunca memleket özlemi çektiğini ifade ederek, insanları çocukluk senelerinin geçtiği yayla topraklarında yeniden bir araya getirmek için bu organizasyonunu gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Çeşitli yarışmaların gerçekleştirildiği organizasyonda, yöresel sanatçılar konser verdi.