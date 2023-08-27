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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 19:10 Güncelleme: 27.08.2023 - 19:16
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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        TRABZON (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 1-0 yendi.

        Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz beraberlikle tamamlandı.

        İkinci yarının 61. dakikasında Trabzonspor, orta saha oyuncusu Aida Hadziç'in plase vuruşuyla golü buldu.

        Bordo-mavililer, Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 1-0 yenerek lige galibiyetle başladı.

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