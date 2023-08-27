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        Sümela Kültür Yolu Festivali sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 22:51 Güncelleme: 27.08.2023 - 22:51
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        Sümela Kültür Yolu Festivali sona erdi
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        TRABZON (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca Trabzon'da düzenlenen Sümela Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sona erdi.

        Festivalin son gününde, müzisyen ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde "Necip Fazıl Kısakürek 40. Yıl Sakarya Türküsü" isimli konser düzenledi.

        Arzen, orkestra eşliğinde şair, yazar ve mütefekkir Kısakürek'in şiirlerinden bestelenen "Sakarya Türküsü", "Şarkımız Bizim", "Utansın", "Kaldırımlar", "Surda Bir Gedik Açtık" eserlerini ve sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Konserde Arzen, dinleyicileriyle "Sakarya Türküsü" ile "Türkiye Yüzyılı" şarkısını birlikte söyledi.

        Etkinlikler kapsamında Trabzon Fuar Merkezi'nde de sanatçı Oğuzhan Koç sahne aldı. Koç, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi.

        Grup İmera ise 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda konser verdi.

        Konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, grubun şarkılarına eşlik etti. The Away Days müzik grubu ve Alaturca Club, Ganita Meydanı'nda sevenleriyle buluştu.

        Bakanlık tarafından 19-27 Ağustos'ta tiyatro, söyleşi, dans gösterileri, el sanatları, konser, çocuk etkinlikleri, yöresel yemekler, resim sergisi, film gösterimleri gibi çeşitli sanat etkinliklerinin de yer aldığı festival, Trabzonlular tarafından yoğun ilgi gördü.

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