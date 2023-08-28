Trabzonspor Kulübünün kurucu üyelerinden Nizamettin Algan, son yolculuğuna uğurlandı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübünün kurucu üyelerinden 93 yaşındaki Nizamettin Algan, son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığı nedeniyle dün vefat eden Algan için kulüp idari binası önünde tören düzenlendi. Algan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulan törende, bordo-mavi forma örtülü tabutun başında altyapıdan 2 sporcu bekledi.

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, burada yaptığı konuşmada, Algan'ı sevenlerin kendisine camiada "Dede" diye hitap ettiğini, kendisinin farklı bir kişiliğe sahip olduğunu söyledi.

Algan'ın herkesle farklı düşüncelere sahip olsa da kullandığı üslupla karşısındaki insanı kendisine hayran bıraktığını vurgulayan Sürmen, "Siz bile ayrılırken hayranlıkla onun söylediklerini ilke edinerek Trabzonspor'u yönetmeye veya Trabzonspor'a katkı sağlamaya çalışırsınız. Allah rahmet eylesin." dedi.

Sürmen, Algan'ın yaşının ilerlemesine rağmen divan başkanı olarak kendisinden aldığı çok büyük dersler olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eğer Trabzonspor'a ufak bir katkımız olduysa onun bize gösterdiği yolda yürümekten dolayı olmuştur. Tüzük konusunda o kadar hassastı ki o ilerlemiş yaşında komisyonlara, bize o tüzüğü okur, bilgi verirdi, bizim hatalarımızı düzeltirdi. Nizamettin ağabeyin bana söylediği bir söz, dedi ki 'Evlat camiaları yücelten başarısı kadar değerlerine saygıdır.'"

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas da Trabzonspor'un bugünlere gelmesinde Algan'ın çok büyük emekleri olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Kulübün kuruluş yıllarındaki sancılı dönemlerinde çok önemli roller alan Nizamettin amcamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm camiamıza ve aileye başsağlığı diliyorum. Nizamettin abi hepimize çok önemli değerler kattı. Çok önemli fikirler verdi. Çok moralimiz bozuk, nabzımız düşük bir vaziyette yanına ne zaman gitsek çok rahatlamış şekilde geri dönerdik. Çünkü çok farklı bakış açıları vardı. Olayları çok farklı yorumlaması, bize her zaman yol gösterici olmuştur. Kendisine tekrar rahmet diliyorum, tüm ailenin ve camiamızın başı sağ olsun."

Konuşmaların ardından Algan için İskenderpaşa Camisi imamı Davut Süer, dua etti. Süer, duasının bir bölümünde, "Bunu da unutmak istemiyorum. Trabzonspor'umuza hayırlı başarılar nasip eyle. Gözlerden, dedikodudan, kötü insanların kötü emellerinden Trabzonspor'umuzu ve 1461'imizi muhafaza eyle. Dualarımızı kabul eyle." ifadelerini kullandı.

Törene CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, bordo-mavili ekibin teknik direktörü Nenad Bjelica, futbolcular Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen ile altyapı oyuncuları, kulübün yeni ve eski yönetim kurulu üyeleri, eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Algan'ın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Algan ailesi futbolculara başarı diledi

Algan'ın bordo-mavili bayrağa sarılı tabutu sevenlerinin omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Öte yandan futbolcular Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen, törenin ardından Algan'ın ailesine başsağlığı diledi. Algan'ın yakınları takıma başarı dileyerek "Ölenleri de mutlu edin bizi de çocuğum, televizyonun karşısında sizlere dua ediyoruz." dedi.

Algan için öğle vakti İskenderpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cami avlusuna getirilen Algan'ın tabutunun üzerine "Nizamettin Algan 61" yazan Trabzonspor forması konuldu.

Cenazeye katılan Ağaoğlu, AA muhabirine, çok önemli bir değeri kaybettiklerini belirterek, Algan'ın fikirleriyle her zaman yol gösteren bir kişiliğe sahip olduğunu ifade etti.

Ağaoğlu, Algan'ın hayatının Trabzonspor'dan ibaret olduğunu aktararak, "Üzerimizde çok büyük emeği var. Onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz, mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Kulübün eski kurucu üyelerinden Salih Erdem de Algan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirerek, ailesine başsağlığı diledi.

Eski asbaşkan Ömer Sağıroğlu ise Trabzon'un sadece bir spor adamını değil, önemli bir değerini kaybettiğini vurgulayarak, "Onun gibi insanlar gerçekten çok zor geliyor. Trabzonspor'un her kademesinde yer aldı ve başarıyla görev yaptı. Bizlere çok önemli bir rol model oldu. Kelimelerle anlatılacak gibi değil. Allah rahmet eylesin." dedi.

Cenaze törenine Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, asbaşkan Zeyyat Kafkas, kamu kurum müdürleri, kulübün eski ve yeni yöneticileri, spor camiası, kulübün altyapı oyuncuları, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, aileye başsağlığı diledi.

Eski asbaşkan, eski sicil ve divan kurulu başkanı ve en uzun süre görev yapan yöneticiler arasında yer alan Algan'ın tabutu, sevenlerinin omuzları üzerinde cenaze aracına taşındı. Algan'ın cenazesi, Maçka ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.