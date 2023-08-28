Trabzonlu gazeteci Orhan Çavuşoğlu son yolculuğuna uğurlandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da 62 yaşında vefat eden gazeteci Orhan Çavuşoğlu, toprağa verildi.

Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Çavuşoğlu için Trabzon Gazeteciler Cemiyeti önünde tören düzenlendi.

Çavuşoğlu'nun öz geçmişinin okunduğu törende konuşan CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Çavuşoğlu'nun Trabzon için önemli bir gazeteci olduğunu belirterek, "Orhan bugün hepimizden bir parça alarak gidiyor. Ben kardeşimi kaybetmiş kadar his içindeyim. Ailesine sabır diliyorum, hep kendi oldu, başkasının gücü olmadı, kendi gücünü kullandı. Bu anlamda da gazetecilik adına hepimize ders verdi." dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Trabzon olarak bugün hüzünlü bir gün geçirdiklerini dile getirerek, "Öğle namazında Trabzonspor'umuzun kurucularından Nizamettin Algan ağabeyimizi uğurladık, şimdi de bir süredir hayata tutunmak için mücadele eden Orhan ağabeyimizi uğurluyoruz. Önemli değerlerimiz, üzüntülüyüz." diye konuştu.

Meslektaşlarının da söz aldığı törenin ardından Çavuşoğlu'nun tabutu, sevenlerinin omuzlarında İskenderpaşa Camisi'ne götürüldü.

Çavuşoğlu'nun ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. İl Müftüsü Selami Aydın'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Çavuşoğlu'nun cenazesi Erdoğdu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına Çavuşoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ilçe belediye başkanları, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, spor camiası, basın mensupları, kurum müdürleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.