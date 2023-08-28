Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya nakledildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 19:31 Güncelleme: 28.08.2023 - 19:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya nakledildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON (AA) - Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organları 3 hastaya umut oldu.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 76 yaşındaki S.T. isimli bir hastanın beyin ölümü gerçekleşti.

        Yapılan görüşmenin ardından ailenin organları bağışlama kararı aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "S.T'nin organlarından sol böbrek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Organ Nakli Biriminde 24 yaşındaki bir hastaya umut oldu. Diğer böbrek ise İstanbul İstinye Üniversitesindeki bir hastaya hayat verdi. Ayrıca karaciğeri Malatya İnönü Üniversitesinde bekleyen hastaya nakledildi. Tüm alıcıların sağlık durumu gayet iyi ve umut verici. S.T'ye Allah'tan rahmet diliyor, bu zor zamanında ailesine sabır ve güç vermesini temenni ediyoruz. Bu olay organ bağışının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Tüm halkımızı organ bağışına teşvik etmeye devam ediyoruz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı 
        Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı 
        Şimşek'ten ihracat mesajı
        Şimşek'ten ihracat mesajı
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        Fındığa gelen çiftin acı sonu!
        Fındığa gelen çiftin acı sonu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Şampiyonlar Ligi'nde girmek istiyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'nde girmek istiyoruz"
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması!
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!
        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!
        Kız isteme cinayeti!
        Kız isteme cinayeti!
        'Yaren Leylek' filme ilham oldu
        'Yaren Leylek' filme ilham oldu
        Öncelik Fofana'da!
        Öncelik Fofana'da!
        Cenk ve Salih'le anlaşma yine yok!
        Cenk ve Salih'le anlaşma yine yok!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Havada panik
        Havada panik
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!

        Benzer Haberler

        Trabzonlu gazeteci Orhan Çavuşoğlu son yolculuğuna uğurlandı
        Trabzonlu gazeteci Orhan Çavuşoğlu son yolculuğuna uğurlandı
        Trabzon'da TMO fındık alımları başladı
        Trabzon'da TMO fındık alımları başladı
        Ağaoğlu: Trabzonspor yaşamımda Nizametin Algan 1 numaralı isimdi
        Ağaoğlu: Trabzonspor yaşamımda Nizametin Algan 1 numaralı isimdi
        Trabzonspor Kulübünün kurucu üyelerinden Nizamettin Algan, son yolculuğuna...
        Trabzonspor Kulübünün kurucu üyelerinden Nizamettin Algan, son yolculuğuna...
        Nizamettin Algan için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde anma töreni düzenlend...
        Nizamettin Algan için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde anma töreni düzenlend...
        Trabzon'daki arama kurtarma görevleri için "kurbağa adamlar" hazır kıta bek...
        Trabzon'daki arama kurtarma görevleri için "kurbağa adamlar" hazır kıta bek...