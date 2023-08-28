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        Trabzon Valisi Yıldırım, şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 22:35 Güncelleme: 28.08.2023 - 22:35
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        Trabzon Valisi Yıldırım, şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti
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        TRABZON (AA) - Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yıldırım eşi Güllühan Yıldırım ile Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, kardeşleri ve yakınlarıyla bir araya geldi.

        Yıldırım, Bülbül'ün kabrini ziyaret ederek, aynı saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve Bülbül için dua etti.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen Yıldırım, şehitlerin kanıyla yoğrulduğu için vatanın her karış toprağının çok kıymetli olduğunu vurguladı.

        Yıldırım, toprakları vatan yapmak için çok bedeller ödendiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Bu uğurda neredeyse şehit vermeyen aile yoktur. Şehitlerimizin kanıyla yoğrulan bu topraklarda gözü olanlar karşısında her daim Türk milletini bulacaktır. Başkalarının ölüm dediği şey bizim için şehadettir. Biz bu yüzden vatan uğruna ölmekten korkmayız. Bu bayrak inmesin, ezanlar dinmesin diye bu devletin, bu milletin bekası için mücadelemiz kıyamete kadar devam edecek. Bu toprakları bize vatan yapan ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. Onları unutmak mümkün değildir. Bu vesileyle bir kez daha burada şehadet mertebesine erişen Eren Bülbül evladımızı ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i rahmetle anıyorum."

        Ziyarette Yıldırım'a, Maçka Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Müftüsü Selami Aydın, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ve ilgililer eşlik etti.

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