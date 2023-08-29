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        Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 11:20 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:20
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        Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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        TRABZON (AA) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Genç, mesajında, Türk milletinin 30 Ağustos'ta emperyalistlere karşı bütün mazlum milletlere ilham kaynağı olacak parlak bir zafere imza attığını belirtti.

        Türk İstiklal Savaşı'nı zaferle nihayete erdiren 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı 101'inci kez kutlamanın kıvancını ve coşkusunu yaşadıklarını ifade eden Genç, "İstiklal Savaşı'nın en önemli aşamasını oluşturan Büyük Taarruz ve Atatürk'ün bizzat komuta ettiği Başkomutan Meydan Muharebesi'nde, milletimiz ve ordumuz, adeta imkansızı başararak, başka milletlere de örnek olacak bir zafere imza atmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

        Genç, asil Türk milletinin Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 1919'da Samsun'da başlattığı istiklal mücadelesini en zor şartlara ve imkansızlıklara rağmen büyük bir kahramanlık destanı yazarak 30 Ağustos günü zaferle nihayete erdirdiğini vurguladı.

        Başkan Genç, 30 Ağustos'un esaret zincirine vurularak yok edilmek istenen Türk milletinin "Ya istiklal ya ölüm" şiarıyla yedi düvele karşı destansı bir mücadele vererek bu esaret zincirini paramparça ettiği gün olduğunu aktardı.

        Türk milletinin şanlı tarihinin zaferlerle dolu olduğunu işaret eden Genç, şunları kaydetti:

        "Bundan 101 yıl önce yurdumuzu işgal edenler, bugün de aynı duygularla vatanımızı bölmeye, yıkmaya çalışmaları karşısında onlarla İstiklal Savaşı'mızın hissiyat ve duygularıyla mücadele ediyoruz ve edeceğiz. Bizler şanlı ecdadımıza olan borcumuzun ve sorumluluğumuzun gereği olarak azimle ülkemizi demokratik, siyasi ve ekonomik bakımdan daha ileri seviyelere taşımak, her alandaki standartlarımızı yükselterek milletimizin beklentilerini gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sahip olduğumuz değerler ve Cumhuriyet tarihi boyunca elde ettiğimiz muazzam kazanımlar, Türkiye'nin yolunun açık, yarınlarının parlak olduğunun en somut delilleridir. Türkiye Cumhuriyeti kahraman ecdadından ve köklü tarihinden aldığı güçle geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edecektir. Bu vesilelerle 30 Ağustos'ta Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde düşman askerlerine vatanımızı çiğnetmeyen kahraman askerlerimizi, şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz."

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