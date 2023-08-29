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        Genç Kadın Judo Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Trabzon'da sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 13:09 Güncelleme: 29.08.2023 - 13:09
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        Genç Kadın Judo Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Trabzon'da sürdürüyor
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        TRABZON (AA) - Genç Kadın Judo Milli Takımı, Hollanda'nın Lahey kentinde 7-9 Eylül'de düzenlenecek 2023 Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'na Trabzon Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) hazırlanıyor.

        Milli takım antrenörü Mustafa Kalaycı, AA muhabirine, 25 Ağustos'ta Trabzon TOHM'da kampa girdiklerini belirterek, 5 Eylül'de çalışmaları tamamlayıp Hollanda'ya hareket edeceklerini söyledi.

        Kampa, martta yapılan Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olan sporcularla girdiklerini ifade eden Kalaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yaklaşık 6 aydır çocukları çalıştırmaktayız. Bu süreçte 2 büyük turnuvaya katıldık. Bu turnuvalarda başarı elde eden sporcularımızla Hollanda'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Burada ülkemizi en iyi şekilde temsil edip madalyalı sporcularımızla Dünya Şampiyonası için ekim ayında Portekiz'e gideceğiz."

        - "Günde 3, bazen 2 antrenman yapıyoruz"

        Kalaycı, antrenman seviyesinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Şu an 20 milli sporcuyla kamp yapmaktayız. Günde 3, bazen 2 antrenman yapıyoruz. Ağırlık ve kondisyon anlamında antrenman yapmaktayız." dedi.

        Bu sene altın madalya hedeflediklerini vurgulayan Kalaycı, şöyle konuştu:

        "Öncelikle geçen yılki başarılarımız, bu yılın teminatı diyebilirim. Geçen yıl Avrupa ve dünya şampiyonalarında bireysel anlamda birçok madalya aldık ve takım halinde de her iki şampiyonada ikinci olduk. 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemize altın madalya kazandırdık. İnşallah bu yıl da bunun altında kalmadan, üstüne koyarak, bireyselde birçok madalya alıp Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalyayı kazanmak istiyoruz."

        Mustafa Kalaycı, asıl hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu kaydederek, "Tabii ki buradaki en önemli hedefimiz, genç kategorisinde başarılı olan, madalyalı sporcularımızı A Milli Takım'a gönderip ülkemize olimpiyatlarda altın madalya kazandırmak. Umarım bu hasreti sona erdiririz." ifadelerini kullandı.

        Kalaycı, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ile Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'na da teşekkür etti.

        Milli takım kaptanı Ayşenur Budak ise antrenmanların çok yoğun ilerlediğini belirterek, "Zaten 6 aydır çok yoğun bir kamp sürecindeyiz. Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olup bayrağımızı göndere çektirmek istiyoruz." diye konuştu.

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