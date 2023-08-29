Trabzon Valisi Yıldırım'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, millet olarak 30 Ağustos 1922'de tüm dünyaya karşı kazanılan Büyük Zafer'in 101'inci yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile vatan topraklarının kurtarıldığına işaret eden Yıldırım, "Türk milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşamayı sürdürmüştür. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'mızda ifade ettiği gibi aziz milletimiz, dünya tarihine çıktığından bu yana hiçbir devletin himayesine girmemiş, yüzyıllardır hür ve bağımsız yaşamıştır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Türk milletinin karşısındaki muazzam güce rağmen topuyla tüfeğiyle kanıyla bayraklaştırmak istediği bağımsızlığı, yılmadan ve fedakarca kazandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu bakımdan 30 Ağustos 1922 tarihi, önemli bir askeri başarı olmasının yanında milletimizin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığın, güçlü birlik ve beraberliğin de unutulmaz bir sembolüdür. Çok iyi bilinmelidir ki dünya var oldukça Türk milleti varlığından, birliğinden, dirliğinden ve bağımsızlığından asla taviz vermeyecek, sonsuza dek şanlı ay yıldızlı bayrağımız, bağımsızlığımızın timsali olarak göklerde dalgalanmaya devam edecektir. Bizler geçmişte olduğu gibi bugün de birliğimizi, beraberliğimizi, bütünlüğümüzü, huzurumuzu ve güvenliğimizi hedef alan tüm güçlere karşı mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz.

30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde büyük bir mücadele ortaya koyarak zafer kazanan başta Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyor, onların aziz hatıralarını saygıyla yad ediyorum. Bu vesile ile vatanımız ve milletimizin huzur ve güvenliği için bugün de aynı inanç ve kararlılıkla mücadele eden ve şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de sağlık ve uzun ömürler diliyor, tüm Trabzonlu hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."