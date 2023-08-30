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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 10:24 Güncelleme: 30.08.2023 - 10:24
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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        TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Doğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajında, "Bugün, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık meşalesini sonsuza dek sönmemek üzere yaktığı, bir büyük zaferin yıl dönümündeyiz. Büyük Taarruz zaferinin 101. yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünlere gelmesinde en büyük paya sahip olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

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