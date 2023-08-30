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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi hazırlık kursunda eğitim alan 225 kişi üniversiteli oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 19:05 Güncelleme: 30.08.2023 - 19:05
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi hazırlık kursunda eğitim alan 225 kişi üniversiteli oldu
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        TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Üniversite Hazırlık Kursu'nda eğitim alarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren 225 genç, çeşitli üniversitelerin lisans ve ön lisans bölümlerine yerleşti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 300 öğrencinin 105'inin lisans, 120'sinin ise ön lisans bölümlerine yerleştiği belirtilerek, 30 öğrenci istediği bölüme yerleşmek için ek tercih sürecini beklerken, 45 öğrencinin de hayallerini bir yıl sonrasına ertelediği vurgulandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Üniversite Hazırlık Kursu'nda eğitim gören öğrencilerin elde ettiği başarı dolasıyla gururlandıklarını aktardı.

        Öğrencilerin üniversitelere daha iyi hazırlanabilmesi için belediyenin imkanlarını seferber ettiklerinin altını çizen Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "Fırsat eşitliğini sağlayarak gençlerimizin hayallerine kavuşması için her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündük. Kaynak kitaplarımız, yaprak testlerimiz, deneme sınavlarımızla normal bir dershanede ne varsa Büyükşehir Belediyesi kursumuzda da aynı imkanları sağladık. Başarı oranımızı her geçen yıl daha da artırıyoruz. Çok sayıda öğrencimizin önemli üniversitelerin, önemli bölümlerine yerleşmesi bizleri fazlasıyla mutlu etti. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum."

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