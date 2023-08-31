Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Yaylabaşı Mahallesi'nde E.Ö, O.Ç. ve Ş.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö. silahla vurularak olay yerinde hayatını kaybetti, O.Ç. ise yaralandı.
Yaralı, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Güvenlik güçleri olay yerinden kaçan şüpheli Ş.Ç'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.