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        Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 00:50 Güncelleme: 31.08.2023 - 00:50
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        Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Yaylabaşı Mahallesi'nde E.Ö, O.Ç. ve Ş.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö. silahla vurularak olay yerinde hayatını kaybetti, O.Ç. ise yaralandı.

        Yaralı, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Güvenlik güçleri olay yerinden kaçan şüpheli Ş.Ç'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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