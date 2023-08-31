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        Trabzon'da trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde yolun kenarındaki ağaçlara çarparak durabilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 09:39 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:45
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        Trabzon'da trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı
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        TRABZON (AA) - Trabzon'un Çaykara ilçesinde yolun kenarındaki ağaçlara çarparak durabilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Uzungöl Çamlık Mahallesi'nde ailesiyle mesire alanına gezmeye gelen Mehmet A'nın (43) kullandığı 61 ACA 099 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

        Kazada, sürücü ile eşi Gülizar A. (37) ve çocukları Ebrar (12), Ezel (15), Elif Mira (4) ve Eymen A. (3) yaralandı.

        Olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Of Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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