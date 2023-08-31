Milli sporcu Yasir Kuduban, Sivas'tan altın madalya ile dönmeyi hedefliyor:

TRABZON (AA) - Trabzon'da ortaokul eğitimi sırasında yüksek atlama yeteneğinin fark edilmesi ile bu spora yönelen Yasir Kuduban, 7 yılda katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda çeşitli dereceler elde etti.

Slovenya'nın Maribor kentinde temmuzda organize edilen Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) yüksek atlamada gümüş madalya kazanan 17 yaşındaki milli sporcu, çalışmalarına bir süredir, Trabzon Söğütlü Atletizm Stadyumu'nun altyapısının yenilenme çalışmaları sebebiyle Ortahisar ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi'ndeki Karakaya İlkokulu'nun salonunda devam ediyor.

Kuduban, AA muhabirine, yüksek atlama sporu ile ortaokul döneminde beden eğitimi öğretmeni sayesinde tanıştığını söyledi.

Kuduban, yüksek atlamada Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusu olduğunu belirterek, "Okullararası Türkiye Şampiyonluğum var 4 tane, federasyon yarışlarında da Türkiye şampiyonluğum var. Geçen sene EYOF'a gittik, Avrupa 4'üncüsü oldum, kıl payı farkla bronz madalyayı kaçırdım. Bu sene yine gittik EYOF'a, bu sefer 2,09 metre atlayarak Avrupa 2'ncisi oldum, orada da birinciliği kıl payıyla kaçırdım." dedi.

Sivas'ta 2 Eylül'de düzenlenecek Balkan 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'na katılacağının altını çizen Kuduban, "Orada altın madalya hedefliyorum. Sonrasında da sezon sonu kapalıda Türkiye rekoru kırmayı hedefliyorum 2,14 metre atlayarak." diye konuştu.

Kuduban, küçük yaşlardan itibaren futbol oynadığına da işaret ederek, "Babam futbol oynuyordu, onun sayesinde sporla tanıştım. 9 yıldır Trabzonspor'da futbol oynuyorum forvet olarak. Sağlık problemi nedeniyle geçen sene oynayamadım, bu sene inşallah hazırlık kampına katılacağım U-19 seviyesinde." ifadesini kullandı.

Beden eğitimi öğretmeni ve antrenör Erkan Şahin, futbol da oynayan Kuduban'a tekniği öğreterek yol gösterdiklerini, atletizmi sevmesini sağladıklarını anlattı.