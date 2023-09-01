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        Trabzon'da hastaneye malzeme desteği

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 10:30 Güncelleme: 01.09.2023 - 10:44
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        Trabzon'da hastaneye malzeme desteği
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        TRABZON (AA) - Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tekerlekli sandalye, yürüteç ve koltuk değneği bağışlandı.

        Başhekim Doç. Dr. Hasan Rıza Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, hayırsever kuruluşların hastaneye yaptıkları bağışlar dolayısıyla mutlu olduklarını belirtti.

        Aydın, hastaların daha rahat şekilde tedavi olmalarına destek sağlayan hayırdan ötürü Hasene Vakfı Genel Başkanı Halil Aydın'a ve dernek gönüllülerine teşekkür etti.

        Vakıf tarafından hastaneye, 10 tekerlekli sandalye, 5 yürüteç ve 26 koltuk değneği bağışlandı.

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