Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da ana isale hattında patlama meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 11:22 Güncelleme: 01.09.2023 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da ana isale hattında patlama meydana geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ana isale hattında patlama meydana geldi.

        İlçeye bağlı 2 Nolu Bostancı Mahallesi'nden geçen içme suyu ana isale hattında meydana gelen arıza sonucunda tazyikli su asfaltı deldi.

        Patlamanın etkisiyle oluşan çukurda biriken su, yolun alt bölümündeki Değirmendere Deresi'ne döküldü.

        İlgili kurumların ekipleri, arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle civardaki 5 mahalleye akşam saatlerine kadar su verilemeyeceği bildirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Trabzon'da balıkçılar sezonun ilk avından istavritle döndü
        Trabzon'da balıkçılar sezonun ilk avından istavritle döndü
        Trabzon'da hastaneye malzeme desteği
        Trabzon'da hastaneye malzeme desteği
        Karadeniz yaylalarında 'atık kirliliği'nde ürküten artış
        Karadeniz yaylalarında 'atık kirliliği'nde ürküten artış
        Trabzon'da balık avı sezonunun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi
        Trabzon'da balık avı sezonunun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi
        Trabzon'da 'balık avı' sezonu için tören
        Trabzon'da 'balık avı' sezonu için tören
        Trabzonspor, Kasımpaşa karşılaşması için İstanbul'a gitti
        Trabzonspor, Kasımpaşa karşılaşması için İstanbul'a gitti