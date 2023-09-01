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        Trabzon'da av yasağının kalmasıyla balıklar tezgahtaki yerini aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 18:16 Güncelleme: 01.09.2023 - 18:43
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        Trabzon'da av yasağının kalmasıyla balıklar tezgahtaki yerini aldı
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        TRABZON (AA) - Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Trabzon'da sezonun ilk avlanan balıkları tezgahlarda yerini aldı.

        Kentte gece saatlerinde "vira bismillah" diyerek denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, sezonun ilk avında ağlarına takılan balıklarla limana geldi.

        Pazarkapı Mahallesi'nde bulunan balık halinde istavrit ve mezgit başta olmak üzere çinekop, tirsi ve çupra gibi çeşitler tezgahlarda sergilendi.

        Tezgahlarda istavritin kilogramı 100-125, mezgitin 75-100, tirsinin 100, levreğin 150, çinekopun ve çupranın 200 liradan satışa sunuldu.

        Balıkçılardan Gökmen Aydın, AA muhabirine, balık fiyatlarının 75-200 lira arasında değiştiğini, yeni sezonun havaların soğumasıyla daha iyi geçeceğini belirtti.

        Havalar sıcak olduğundan deniz suyunun da sıcak olduğunu aktaran Aydın, "Hava soğuyunca istavrit, mezgit, palamut, hamsi çeşitleri olur inşallah. Şimdi havalar sıcak olduğu için denizin suyu sıcak. Bollaştıkça inşallah vatandaşlar yer. Bugün istavrit, mezgit, tirsi geldi. Fiyatlar 75-200 lira arasında değişiyor. Balık bol olunca vatandaş da Allah'ın izniyle bol balık yiyecek inşallah. Bu sene inşallah vatandaş hamsiyi bol yiyecek." dedi.

        Balıkçı Volkan Keleş de yeni sezonun bereketli geçtiğini dile getirerek, "Çok güzel, bereketli oldu. Allah'a şükürler olsun vatandaşa taze balık sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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