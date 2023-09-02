Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'da Enis Destan ve Enis Bardhi'den gollü başlangıç

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 11:29 Güncelleme: 02.09.2023 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da Enis Destan ve Enis Bardhi'den gollü başlangıç
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Ligi'nin 4. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1 yenerek bu sezon 2. galibiyetini elde eden Trabzonspor'da Enis Destan ve Enis Bardhi, sezona gollü başlangıç yaptı.

        İlk 4 haftada 8 gol kaydeden bordo-mavili takımda Enis Destan ve Enis Bardhi attıkları 2'şer golle, toplamda takımın gollerinin yarısını kaydetti.

        2021-2022 sezonunda Altınordu'dan 600 bin avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Enis Destan, geçen hafta takımının 3-2 yenildiği Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçında 1'er gol kaydetti. Enis Bardhi de Kasımpaşa karşısında attığı 2 golle takımına destek verdi.

        - Yokluktan doğan golcü Enis Destan

        Trabzonspor'da geçen sezon Polonya'nın Warta Poznan takımına 75 bin avro karşılığında kiralanın ve burada 422 dakika süre alarak 1 gol atan Enis Destan, bu sezon bordo-mavili takımda adeta yokluktan doğdu.

        Sezon sonundan itibaren Dinamo Zagreb'ten kadroya katılmak istenen Bruno Petkovic'in transferinin bir türlü gerçekleşememesi Maxi Gomez'in de İspanya'nın Cadiz Kulübü'ne kiralanmasıyla bordo-mavili takım santrfor konusunda sıkıntı yaşadı. Umut Bozok'un da ilk 3 haftada gol atamamasıyla formayı giyen Enis Destan, bunu iyi değerlendirdi.

        - Enis Destan'dan 101 dakikada 2 gol

        Ligin ilk haftasında Antalyaspor maçında kadroda yer alamayan, Galatasaray maçında son 18 dakika, Çaykur Rizespor maçında son 20 dakika forma giyen Enis Destan, Kasımpaşa maçında ilk kez 11'de yer alarak 63 dakika sahada mücadele etti.

        Çaykur Rizespor maçında son 20 dakikada 1 gol atan, Kasımpaşa maçında da fileleri 1 kez havalandıran Enis Destan, 101 dakikaya 2 gol sığdırdı.

        - Bardhi'den 8. gol

        Trabzonspor'un geçen sezon başında İspanya'nın Levanta Kulübü'nden kadrosuna kattığı Enis Bardhi'de, bordo-mavili takımda ligde iki sezonda 8. golüne ulaştı.

        Geçen sezonu 6 golle tamamlayan Bardhi, bu sezon ise 4 maçta 307 dakika sahada kalarak 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

        Karadeniz ekibinde diğer goller Denswil, Benkoviç, Göktan Gürpüz ve Bakasetas'dan geldi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        DSÖ açıkladı! Covid-19 vakalarında dünya genelinde artış!
        DSÖ açıkladı! Covid-19 vakalarında dünya genelinde artış!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Otomobili ahşapla kapladılar!
        Otomobili ahşapla kapladılar!
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Sokakta tartıştığı kadınlara ateş açtı! 2 ölü, 1 yaralı
        Sokakta tartıştığı kadınlara ateş açtı! 2 ölü, 1 yaralı
        Eğlenmek için düğüne gitti... 'Maganda' arkadaş düğünde öldürdü!
        Eğlenmek için düğüne gitti... 'Maganda' arkadaş düğünde öldürdü!
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Yüzde 38 arttı
        Yüzde 38 arttı
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Aylık kazancı 1 milyon TL'ymiş! Randevulu muskaya gözaltı!
        Aylık kazancı 1 milyon TL'ymiş! Randevulu muskaya gözaltı!
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Eş katili! Almanya'da baltayla, Türkiye'de silahla
        Eş katili! Almanya'da baltayla, Türkiye'de silahla
        Meteoroloji, Ankara ve İstanbul için saat verdi! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji, Ankara ve İstanbul için saat verdi! 5 bölgede sağanak!
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Yanlış tedavi iddiası! Anne olamayacağını öğrendi
        Yanlış tedavi iddiası! Anne olamayacağını öğrendi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Finaldeyiz!
        Finaldeyiz!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        `Kopya plakayı´ değişti; garajdaki aracına yine ceza geldi
        `Kopya plakayı´ değişti; garajdaki aracına yine ceza geldi
        Trabzon'da arazi kavgasında 1 kişi öldü
        Trabzon'da arazi kavgasında 1 kişi öldü
        Trabzon'da av yasağının kalmasıyla balıklar tezgahtaki yerini aldı
        Trabzon'da av yasağının kalmasıyla balıklar tezgahtaki yerini aldı
        Trabzon'da 'bahçe sulama' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Trabzon'da 'bahçe sulama' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Ertuğrul Doğan: Geçen dönem astronomik maaş ödendi, bugün bedel ödüyoruz
        Ertuğrul Doğan: Geçen dönem astronomik maaş ödendi, bugün bedel ödüyoruz
        Trabzon'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Trabzon'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı