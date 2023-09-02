Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Şehir Hastanesi inşaatının 2025'te tamamlanması planlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 20:27 Güncelleme: 02.09.2023 - 20:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Şehir Hastanesi inşaatının 2025'te tamamlanması planlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON (AA) - Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, inşaatı devam eden Trabzon Şehir Hastanesi'nin 2025'te tamamlanarak taşınılabilir duruma geleceğini söyledi.

        Vali Yıldırım, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile Akyazı mevkisindeki Trabzon Şehir Hastanesi şantiyesinde incelemelerde bulundu.

        Hastane sahasındaki binaların hepsinin kaba inşaatının gelecek yıl martta biteceğini belirten Yıldırım, "Ondan sonraki bir yıl içerisinde de 2025'in şubat ya da mart ayında hastanemizi bitmiş vaziyette ve taşınabilir hale gelmiş durumda görmemiz mümkün olacak." dedi.

        Yıldırım, bölgedeki olası trafik yoğunluğuna karşı da Karayolları Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesinin gerekli hazırlıkları yaptığını ifade etti.

        Yaklaşık 900 yatak kapasiteli hastanenin şehrin ihtiyacını karşılayacağını vurgulayan Yıldırım, "Günlük 15 bin hastanın poliklinik yapabileceğini düşünüyoruz. Ameliyathanelerimiz ve yoğun bakımlarımız oldukça yeterli. Toplamda da 300 bin metrekareye yakın kapalı alanımız var. İnşallah hep birlikte burayı 1,5 yıl sonra hazır halde göreceğiz." diye konuştu.

        Vali Yıldırım ve beraberindeki heyet daha sonra yapımı devam eden Kanuni Bulvarı'nda inceleme gerçekleştirdi.

        Bulvarın otoyol standartlarında olduğunun altını çizen Yıldırım, 28 kilometrelik projenin 18 kilometresinin tamamlandığını aktardı.

        Yıldırım, projede pek çok köprü, viyadük ve tünel bulunduğuna işaret ederek, "Bildiğim kadarıyla 8 tane büyük tünelimiz var. Bunlar çift tüplü tüneller. Bir tane de tek tüplü tünelimiz var. İki tane büyük viyadüğümüz var. Geriye kalan 40 kadar köprümüzün bir kısmı da viyadük büyüklüğünde." ifadesini kullandı.​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        27 daireli inşaatın betonu 'kullanılamaz' çıktı!
        27 daireli inşaatın betonu 'kullanılamaz' çıktı!
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        2 gün önce emekli olmuştu! Tuğamiral toprağa verildi
        2 gün önce emekli olmuştu! Tuğamiral toprağa verildi
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü!
        Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü!
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, 1 yıl sonra İstanbul´dan galibiyet ve ilklerle döndü
        Trabzonspor, 1 yıl sonra İstanbul´dan galibiyet ve ilklerle döndü
        Trabzonspor'da Enis Destan ve Enis Bardhi'den gollü başlangıç
        Trabzonspor'da Enis Destan ve Enis Bardhi'den gollü başlangıç
        `Kopya plakayı´ değişti; garajdaki aracına yine ceza geldi
        `Kopya plakayı´ değişti; garajdaki aracına yine ceza geldi
        Trabzon'da arazi kavgasında 1 kişi öldü
        Trabzon'da arazi kavgasında 1 kişi öldü
        Trabzon'da av yasağının kalmasıyla balıklar tezgahtaki yerini aldı
        Trabzon'da av yasağının kalmasıyla balıklar tezgahtaki yerini aldı
        Trabzon'da 'bahçe sulama' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Trabzon'da 'bahçe sulama' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı