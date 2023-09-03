Ortahisar Belediye Başkanı Genç, Zabıta Haftası'nı kutladı

TRABZON (AA) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, zabıta teşkilatının kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, teşkilatın 197'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, zabıtanın her geçen gün hizmet kalitesini artıran ve personel yapısını sürekli dinamik tutan bir anlayışla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre görevini sürdürdüğünü belirtti.

Zabıta teşkilatının ve Belediye Zabıta Müdürlüğü'nün, vatandaşın sağlıklı, huzurlu ve güven ortamında yaşamasının güvencesi olduğuna işaret eden Genç, şunları kaydetti:

"Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği için güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan Belediye zabıtası, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Görevleri gereği belediyenin gören gözü, işiten kulağı olan zabıta teşkilatımız belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir."

Genç, zabıtalara tavsiyelerde de bulunarak, "Vatandaşlarla diyaloglarınızda tebessümü ve güleryüzü eksik etmeyin. Gece gündüz demeden, 7 gün 24 saat çalışan Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüzde görevlerini sürdüren zabıta personeli başta olmak üzere tüm zabıta teşkilatımızın haftasını kutluyorum ve çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.