Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Ortahisar Belediye Başkanı Genç, Zabıta Haftası'nı kutladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 15:28 Güncelleme: 03.09.2023 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ortahisar Belediye Başkanı Genç, Zabıta Haftası'nı kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON (AA) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, zabıta teşkilatının kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Genç, mesajında, teşkilatın 197'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, zabıtanın her geçen gün hizmet kalitesini artıran ve personel yapısını sürekli dinamik tutan bir anlayışla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre görevini sürdürdüğünü belirtti.

        Zabıta teşkilatının ve Belediye Zabıta Müdürlüğü'nün, vatandaşın sağlıklı, huzurlu ve güven ortamında yaşamasının güvencesi olduğuna işaret eden Genç, şunları kaydetti:

        "Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği için güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan Belediye zabıtası, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Görevleri gereği belediyenin gören gözü, işiten kulağı olan zabıta teşkilatımız belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir."

        Genç, zabıtalara tavsiyelerde de bulunarak, "Vatandaşlarla diyaloglarınızda tebessümü ve güleryüzü eksik etmeyin. Gece gündüz demeden, 7 gün 24 saat çalışan Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüzde görevlerini sürdüren zabıta personeli başta olmak üzere tüm zabıta teşkilatımızın haftasını kutluyorum ve çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        Güneş'in ilk 11'i!
        Güneş'in ilk 11'i!
        494 futbolcuya bedel
        494 futbolcuya bedel
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Aslan'dan güç gösterisi!
        Aslan'dan güç gösterisi!
        Bakanlık açıkladı
        Bakanlık açıkladı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        2023'te vizyona girecek popüler filmler
        2023'te vizyona girecek popüler filmler
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Nenad Bjelica ile gol yollarında etkili oldu
        Trabzonspor, Nenad Bjelica ile gol yollarında etkili oldu
        Karadeniz'in nemli havası, orman yangınlarını önledi
        Karadeniz'in nemli havası, orman yangınlarını önledi
        Trabzon Şehir Hastanesi inşaatının 2025'te tamamlanması planlanıyor
        Trabzon Şehir Hastanesi inşaatının 2025'te tamamlanması planlanıyor
        Trabzonspor, 1 yıl sonra İstanbul´dan galibiyet ve ilklerle döndü
        Trabzonspor, 1 yıl sonra İstanbul´dan galibiyet ve ilklerle döndü
        Trabzonspor'da Enis Destan ve Enis Bardhi'den gollü başlangıç
        Trabzonspor'da Enis Destan ve Enis Bardhi'den gollü başlangıç
        `Kopya plakayı´ değişti; garajdaki aracına yine ceza geldi
        `Kopya plakayı´ değişti; garajdaki aracına yine ceza geldi