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        Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 34'ü Trabzon'dan yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 13:36 Güncelleme: 04.09.2023 - 13:36
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        Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 34'ü Trabzon'dan yapıldı
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        TRABZON (AA) - Türkiye'nin 299 bin 462 ton olan 2022-2023 sezonu fındık ihracatının yüzde 34'ü Trabzon'daki firmalar tarafından gerçekleştirildi.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2022'de başlayan ve 31 Ağustos 2023 itibarıyla tamamlanan sezonda Türkiye'nin 299 bin 462 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 798 milyon 876 bin dolar gelir sağladığı belirtildi.

        Trabzonlu firmaların, 615 milyon 648 bin 471 dolar karşılığı 101 bin 858 ton ile toplam fındık ihracatının yüzde 34'lük kısmını gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, kentten 60 farklı ülkeye fındık satıldığı, İtalya, Almanya, Polonya, Fransa ve Brezilya'nın ilk sıralarda yer aldığı aktarıldı.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DKİB Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, başta Avrupa pazarları olmak üzere küresel ölçekte yaşanan yüksek enflasyonist baskıların talep daralmalarına yol açtığını, buna rağmen 300 bin tona yakın fındık ihraç edilebilmesinin ihracatçının önemli başarısı olduğunu kaydetti.

        Arslantürk, 2023-2024 sezonunun verimli olmasını dileyerek, yeni hasat döneminde fındık fiyatının istikrarlı şekilde artış trendini sürdürebilmesinin üreticinin kontrolünde olduğunu, üreticinin fındığını hemen pazara indirmek yerine belirli aralıklarla satmak için çok temkinli hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

        Türkiye'nin fındığın gelecekte değerini koruyabilmesi için bakanlıkların teşvik politikalarını verim ve kalite odaklı uygulamalar eksenine oturtmasını talep eden Arslantürk, kaliteli ve sürdürülebilir üretim için yeni destekleme modellerinin uygulandığı bir dönemde, Türkiye'nin de bu uygulamalar paralelinde verimli ve kaliteli üretim yapan üreticilere desteğini artırması gerektiğini vurguladı.

        Arslantürk, fındığın Karadeniz Bölgesi için önemine işaret ederek, kaliteli fındık üretiminin teşvik edilmesi, bahçe bakım ve yenilemesiyle birim başına verimi artıracak üretime dönük destek politikaları geliştirilmesi ve uygun arazilerde makineli tarıma ağırlık verilmesi için üreticinin desteklenmesiyle fındık üretiminde kalitenin artacağını, bu durumun ihracata da olumlu yansıyacağını belirtti.

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