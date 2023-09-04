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        Trabzon'daki uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 13:39 Güncelleme: 04.09.2023 - 13:39
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        Trabzon'daki uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi yakalandı
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        TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Ortahisar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve Akçaabat Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

        Operasyon kapsamında 67,92 gram metamfetamin, 17,15 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 3 sentetik ecza, bir miktar kubar esrar ve kokain, hassas terazi, 2 payp yapımında kullanılan kalem parfüm şişesi, çakmak dolum gazı, 3 uyuşturucu kullanımına yarayan düzenek ele geçirildi.

        Ekiplerin sokak operasyonları kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

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