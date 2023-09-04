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        Trabzon'da 80 bin büyükbaş hayvan şap hastalığına karşı aşılanacak

        Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğünce başlatılan sonbahar şap aşılama programı kapsamında il genelindeki büyükbaş hayvanların aşılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 16:50 Güncelleme: 04.09.2023 - 16:50
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        Trabzon'da 80 bin büyükbaş hayvan şap hastalığına karşı aşılanacak
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        İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan ve ekibi, Kavala Mahallesi'nde Fatma Baki'ye ait büyükbaş hayvanları şap hastalığına karşı aşıladı.

        Kaplan, AA muhabirine, Bakanlık tarafından yürütülen 2023 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü kapsamında şap hastalığına karşı sonbahar ve ilkbahar olmak üzere yılda 2 kez hayvanlara aşılama yapıldığını söyledi.

        Şap hastalığının hayvanlarda verim düşüklüğüne sebep olduğuna işaret eden Kaplan, "Özellikle süt veriminde yüzde 30 ila 45 arası, et veriminde ise yüzde 15 düşüşe yol açmaktadır. Buzağılarda ise ölüme götürecek kadar ağır tablolar şekillenmektedir." dedi.

        Kaplan, hastalığın hayvanların tırnakları arasında, meme uçlarında, ağız içinde yaralarla kendini gösterdiğini belirterek, aşılamanın önemine dikkati çekti.

        Hastalığa karşı aşının çok önemli bir koruyucu olduğunu vurgulayan Kaplan, 80 bin hayvanı, 78 hayvan sağlığı personeliyle 17 Kasım'a kadar aşılayacaklarını kaydetti.

        Kaplan, tüm Trabzonluların şap hastalığına karşı hassasiyet göstermesini istedi.

        Fatma Baki ise 18 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını ifade ederek, 32 hayvanının bulunduğunu dile getirdi.

        Tarım ve Orman Müdürünün ekipleriyle işletmesine gelerek hayvanlarını aşıladığını anlatan Baki, "Çok mutluyum ve gurur duyuyorum. En azından ileride başıma gelebilecek herhangi bir sorundan arınacağım. Böyle bir çalışma yapılması çok hoşuma gitti. Ben araştırmadan gelip aşılama yapılması beni memnun etti." dedi.

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