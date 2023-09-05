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        Trabzonspor Asbaşkanı Kafkas, camiadan geleceğe umutla bakmasını istedi:

        Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, camiadan geleceğe umutla bakmasını istediğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 09:59 Güncelleme: 05.09.2023 - 09:59
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        Trabzonspor Asbaşkanı Kafkas, camiadan geleceğe umutla bakmasını istedi:
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        Kafkas, Trabzonspor Dergisi'nde yer alan röportajında, başarı için bazen radikal kararlar almanın çok önemli olduğunu belirterek, "Şampiyonluk bir projedir. İstediğiniz kadar iyi kadro oluşturun, takımı yıldızlarla doldurun, başarılı olacağınızın bir garantisi yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

        Öncelikle doğru kararları alabilecek ve projeleri ortaya koyabilecek bir iradeye sahip olunması gerektiğine dikkati çeken Kafkas, şöyle devam etti:

        "Bunun yakın zamanda örneğini yaşadık. Benim de basın sözcüsü olarak görev aldığım 2018'de Türkiye'nin en iyi atanı ve en iyi tutanı olarak tabir ettiğimiz, tarihe isimlerini altın harflerle yazdıran çok değerli arkadaşlarımızla takım içindeki tıkanmanın önünü açmak için yollarımızı ayırarak bir süreç başlattık. Bu bir kırılma anıydı ve şampiyonluk projesinin de ilk adımlarıydı. Karşılığı, beş yılda biri şampiyonluk olmak üzere 4 kupa oldu. Geçen sezon planlamada hatalarımız oldu. Buradan büyük dersler alarak çıktık. Şimdi her konuyu titizlikle takip ediyoruz. En az hatayla ve doğruları çoğaltarak yola devam ediyoruz. Bu bir süreç. Evet sancılı, evet zor ama başka çaremiz yok. Yeniden yapılanacağız ve sürdürülebilir başarılara ulaşmak için de yapıyı artık bozmayacağız. Camiamızdan geleceğe umutla bakmasını istiyorum. Hep beraber başaracağız.”

        Trabzonspor'a yakışır, hırslı, mücadeleci ve savaşan bir kadro kurmayı amaçladıklarını vurgulayan Kafkas, "Tecrübeli oyuncularımızın yanına gençlerimizi de dahil ederek geleceğe de yatırım yapıyoruz. Teknik direktörümüz Nenad Bjelica tercihimiz bu düşüncemizin sonucudur. Çok başarılı ve yapımıza da uygun bir teknik adamla birlikteyiz. Kendisine ve ekibine çok güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kafkas, kongre sonrası 3-4 aylık süreçte ödenen meblağın yaklaşık 35 milyon avro olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu paranın 15 milyon avrosu sponsorluk ve reklam karşılığı temin edildi. Geri kalan meblağın büyük kısmı başkanımız ve yönetim kurulumuzun katkıları ile ödendi. En önemli detay ise seçildiğimiz hafta ödenen 12 milyon avronun kulübümüzü çok büyük bir faciadan döndürmesidir. Bu gerçekleşmeseydi, serbest kalan oyuncular, UEFA'dan alınacak cezalar, Avrupa'dan men, transfer yasağı ve serbest kalacak futbolcu kontratlarındaki rakamların tamamının rücu edilerek 60-70 milyon avro gibi geri dönülmesi mümkün olmayan bir kaosla karşı karşıya kalacaktık. Burada sorumluluktan kaçmayarak elini değil adeta tüm bedenini bu yükün altına koyan Başkanımız Ertuğrul Doğan'a bir Trabzonsporlu olarak hayatım boyunca minnet ve şükran duyacağım. Bunları söylüyorum ki tarihe de not düşülsün. Çünkü çoğu insan bu ödemelerin yapılmaması halinde yaşanacakları gerçekten bilmiyordu."

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