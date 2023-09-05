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        Of Kaymakamı Demirer, okul idarecileri ile bir araya geldi

        Trabzon'un Of ilçesi Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, okul idarecileri ile toplantı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 15:19 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:19
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        Of Kaymakamı Demirer, okul idarecileri ile bir araya geldi
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        Demirer başkanlığında kaymakamlık konferans salonundaki toplantıya, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İlçe Emniyet Müdürü Murat Şahin, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Fatih Arıca, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şube Müdürleri Hasan Tekke ve Osman İşçi ile okul idarecileri katıldı.

        Geçen yıl birçok projeye destek olduklarını belirten Demirer, "Yıl sonunda elde edilen akademik, sosyal, kültürel, sportif başarı bizleri son derece mutlu etti. Başarıda emeği geçen başta Milli Eğitim Müdürümüz ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu sene de olumsuz bir durumla karşılaşmadan yüzümüzün akıyla başarılı bir eğitim öğretim sezonu geçiririz." dedi.

        Demirer, her zaman eğitim camiasının yanında olduklarının altını çizerek, yeni eğitim öğretim döneminde de başarı diledi.

        Başkan Sarıalioğlu ise eğitimin en öncelikli konuları olduğuna dikkati çekerek, bundan sonra da ellerinden geldiği sürece desteklerini sürdüreceklerini aktardı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu, yeni eğitim öğretim yılında da aynı heyecan ve gayretle çalışacaklarını ifade etti.

        Toplantı, okul idarecilerinin talep ve önerilerinin değerlendirilmesi ile sona erdi.

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